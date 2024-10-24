Агафья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1826

Дочь: Прасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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