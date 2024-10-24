Агафья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1826
Дочь: Прасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Васильевич
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно