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Кондюрин Ефим Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кондюрин Иван Миронович

Мать: Кондюрина Феврония Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кондюрин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Мариамна Ефимовна

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Парыгина Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бабикова Мелания Ефимовна

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Ксения Павловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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