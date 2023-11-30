Иван Борисович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: Борис Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1803
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно