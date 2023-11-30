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Иван Борисович

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1782 г.р.

Дети

Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: Борис Иванович

Мать: не указана

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1803

Жена: Анна Васильевна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Борисов Яков Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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