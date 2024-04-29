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Матвей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Яков Терентьевич

Мать: Марина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Настасья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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