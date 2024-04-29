Матвей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Яков Терентьевич
Мать: Марина Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Настасья Яковлевна
Смерть
Неизвестно