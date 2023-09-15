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(Ракуть) Станислава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1922

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1922

Отец: Ракуть Иосиф

Мать: Ракуть Розалия

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