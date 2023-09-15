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(Ракуть) Станислава
(Ракуть) Станислава
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.1922
Пол
Женский
Отец
Ракуть Иосиф
1865 г.р.
Мать
Ракуть (Бовшис) Розалия
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1922
Отец:
Ракуть Иосиф
Мать:
Ракуть Розалия
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