Сысоев Susoev Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Susoev Иван Иванович

Сысоев Susoev Иван Иванович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сысоев Susoev Иван Сергеевич

Мать: не указана

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close