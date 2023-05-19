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Чуранов Константин Павлович

Место рождения

Голенево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Голенево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Наталья Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Голенево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655322#18
Рождение ребёнка
1914

Сын: Чуранов Никандр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Голенево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655322#18
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуранова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно