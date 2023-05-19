Чуранов Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655322#18
Рождение ребёнка
1914
Сын: Чуранов Никандр Константинович
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655322#18
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно