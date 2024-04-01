Кондратова Евгения Касьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Владимир Яковлев
Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1901
Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Кондратов Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: (Кондратова) Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
31.10.1906
Сын: Кондратов Александр Яковлев
Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: (Кондратова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
21.04.1914
Сын: Кондратов Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
01.04.1918
Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев
Смерть
Неизвестно