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Кондратова Евгения Касьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Владимир Яковлев

Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
30.07.1901

Сын: Кондратов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Кондратов Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: (Кондратова) Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Кондратов Александр Яковлев

Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: (Кондратова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
21.04.1914

Сын: Кондратов Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
01.04.1918

Сын: Кондратов Павел Яковлев

Отец ребёнка: Кондратов Яков Матвеев

Смерть
Неизвестно

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