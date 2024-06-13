Буткова (Самойлович) Елизавета Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткова (Самойлович) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлович Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Бутков Анатолий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутков Анатолий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно

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