Буткова (Самойлович) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлович Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Бутков Анатолий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно