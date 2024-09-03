Самоловова (Кошелева) Мария Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошелева) Мария Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Самоловова (Самоловова) Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: Белкина (Самоловова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
18.09.1898

Дочь: Самоловова (Самоловова) София Григорьева

Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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