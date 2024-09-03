Самоловова (Кошелева) Мария Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Самоловова (Самоловова) Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
18.10.1896
Дочь: Белкина (Самоловова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
18.09.1898
Дочь: Самоловова (Самоловова) София Григорьева
Отец ребёнка: Самоловов Григорий Алексеев
Смерть
Неизвестно