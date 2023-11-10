Клещнин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти28.04.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Иван
Мать: Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Клещнин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Клещнин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Клешнин Флегонт Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Клешнин Евграф Алексеевич
Мать ребёнка: Клещнина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Клешнина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Клещнина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Клешнина Ираида Алексеевна
Мать ребёнка: Клещнина Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1867