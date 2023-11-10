Клещнин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлещнин Алексей Иванович

Клещнин Алексей Иванович

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

28.04.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Иван

Мать: Параскева Яковлевна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Клещнин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Клещнин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Клещнин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Клешнин Флегонт Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Клешнин Евграф Алексеевич

Мать ребёнка: Клещнина Анастасия Михайловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Клешнина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Клещнина Анастасия Михайловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Клешнина Ираида Алексеевна

Мать ребёнка: Клещнина Анастасия Михайловна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клещнина Анастасия Михайловна

Смерть
28.04.1867
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close