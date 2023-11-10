Пироженко / Пирожков / Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения25.06.1916
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916
Военная служба
?.10.1937
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
ЦАМО РФ , Ф - шкаф-160,ящ-22
Военная награда
27.10.1942
ВС 27 А ЮЗФ Приказом № 343 награжденн медалью За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-682522-316
Военная награда
23.11.1945
Приказом ВС 273 отб ГВХ им УКА награжден медалью 2За взятие Будапешта"
ЦАМО РФ , шк-160,ящ-22
Военная награда
23.11.1945
Приказом ВС 273 отб ГВХ им УКА награжден медалью"За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , шк-160,ящ-22
Военная награда
06.04.1985
Приказ МО СССР "Об юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 2-ст., ЦАМО РФ , шк-47,ящ-9
Смерть
После 1985