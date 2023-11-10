Пироженко / Пирожков / Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко / Пирожков / Петр Петрович

Пироженко / Пирожков / Петр Петрович

avatar

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.06.1916

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916

Отец: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Мать: Пироженко Мария Гавриловна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
?.10.1937
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
ЦАМО РФ , Ф - шкаф-160,ящ-22
Военная награда
27.10.1942
ВС 27 А ЮЗФ Приказом № 343 награжденн медалью За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-682522-316
Военная награда
23.11.1945
Приказом ВС 273 отб ГВХ им УКА награжден медалью 2За взятие Будапешта"
ЦАМО РФ , шк-160,ящ-22
Военная награда
23.11.1945
Приказом ВС 273 отб ГВХ им УКА награжден медалью"За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , шк-160,ящ-22
Военная награда
06.04.1985
Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Приказ МО СССР "Об юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 2-ст., ЦАМО РФ , шк-47,ящ-9
Смерть
После 1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close