Ибрагимова (Ибрагимова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Ибрагимова) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ахмедова Зюлейха

Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ахмедов Мустафа

Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ахмедов Билял

Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ахмедов Гильман

Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмедова Минсылу

Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Ахмет

Смерть
Неизвестно