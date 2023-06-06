Ибрагимова (Ибрагимова) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ахмедова Зюлейха
Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ахмедов Мустафа
Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ахмедов Билял
Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ахмедов Гильман
Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмедова Минсылу
Отец ребёнка: Ахтямов Ахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтямов Ахмет
Смерть
Неизвестно