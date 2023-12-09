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Кешков Илья Михайлович
Кешков Илья Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1943
Пол
Мужской
Отец
Кешков (Николаев) Михаил Николаевич
1895 г.р.
Мать
Кешкова (Тыквина) Екатерина Григорьевна
Около 1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1943
Отец:
Кешков Михаил Николаевич
Мать:
Кешкова Екатерина Григорьевна
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