Киватицкий Анатолий Евгеньевич
Место рожденияСело Васильчуки Ключевского района Алтайского края
Дата рождения17.10.1957
Дата смерти30.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Васильчуки Ключевского района Алтайского края
Никах
25.03.1967
Село Ключи Ключевского района Алтайского края
Смерть
30.10.2013
Село Ключи Ключевского района Алтайского края
Причина смерти - анкология (мелкоклеточный рак бронхов)