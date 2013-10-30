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Киватицкий Анатолий Евгеньевич

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Место рождения

Село Васильчуки Ключевского района Алтайского края

Дата рождения

17.10.1957

Дата смерти

30.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Васильчуки Ключевского района Алтайского края
Никах
25.03.1967

Жена: Киватицкая - Терентьева Нина Борисовна

Село Ключи Ключевского района Алтайского края
Смерть
30.10.2013
Село Ключи Ключевского района Алтайского края
Причина смерти - анкология (мелкоклеточный рак бронхов)
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