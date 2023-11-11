Агафья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сорокин Лаврентий Ермилович

Отец ребёнка: Ермила

Рождение ребёнка
1831

Сын: Таланов Сорокин Прокопий Ермилович

Отец ребёнка: Ермила

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланов Сидор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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