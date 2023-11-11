Агафья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сорокин Лаврентий Ермилович
Отец ребёнка: Ермила
Рождение ребёнка
1831
Сын: Таланов Сорокин Прокопий Ермилович
Отец ребёнка: Ермила
Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермила
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно