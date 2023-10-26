Унковский Семён Иванович 1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Унковский Семён Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1924, Германское государство

умер 1974

Мать
Унковская (Голицина) Аглаида Павловна01.08.1892 г.р.
Отец
Унковский Иван Семёнович05.11.1896 г.р.
Супруги
Унковски ДжоанНеизвестно г.р.
Дети
Китхен (Унковски) Алека (Александра) Семёновна1958 г.р.
Унковски Иван СемёновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Унковский Иван Семёнович

Мать: Унковская (Голицина) Аглаида Павловна

Германское государство

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унковски Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унковски Джоан

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Китхен (Унковски) Алека (Александра) Семёновна

Мать ребёнка: Унковски Джоан

Смерть
1974

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