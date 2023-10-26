Унковский Семён Иванович
мужской, родился 1924, Германское государство
умер 1974
МатьУнковская (Голицина) Аглаида Павловна01.08.1892 г.р.
ОтецУнковский Иван Семёнович05.11.1896 г.р.
Супруги
Унковски ДжоанНеизвестно г.р.
Дети
Унковски Иван СемёновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Германское государство
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Унковски Джоан
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Китхен (Унковски) Алека (Александра) Семёновна
Мать ребёнка: Унковски Джоан
Смерть
1974