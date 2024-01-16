Колосова Марья (Мария) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Летовальцева Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1834
Сын: Колосов Ларион Гаврилович
Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрёна (Матрона) Гавриловна
Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно