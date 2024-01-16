Колосова Марья (Мария) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Марья (Мария) Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Летовальцева Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1834

Сын: Колосов Ларион Гаврилович

Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрёна (Матрона) Гавриловна

Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колосов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Колосов Гаврила Алексеевич

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Гаврила Алексеевич

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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