Павлов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Павлов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Павлова Антонина Николаевна

Щир, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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