Павлов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Павлов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Павлова Антонина Николаевна
Щир, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно