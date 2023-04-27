van Vlotstale van Lichtenberg Jacob Jansz
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1193
Дата смерти12.03.1262
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1193
Отец: Van Vlotstale Van Lichtenberg Johannes
Мать: Van Arkel N.N.
Рождение ребёнка
Около 1222
Дочь: Beusichem En Vianen Margaretha Jacobsdr
Мать ребёнка: Uten Goye Machteld
Vianen, Utrecht Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Erfschepen van Utrecht 1246/60, ridder 1262
Смерть
12.03.1262