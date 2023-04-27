van Vlotstale van Lichtenberg Jacob Jansz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Vlotstale van Lichtenberg Jacob Jansz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1193

Дата смерти

12.03.1262

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1193

Отец: Van Vlotstale Van Lichtenberg Johannes

Мать: Van Arkel N.N.

Рождение ребёнка
Около 1222

Дочь: Beusichem En Vianen Margaretha Jacobsdr

Мать ребёнка: Uten Goye Machteld

Vianen, Utrecht Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Erfschepen van Utrecht 1246/60, ridder 1262
Смерть
12.03.1262
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