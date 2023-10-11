Бобрецов Ермак Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобрецов Ермак Федотов

Бобрецов Ермак Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1685

Сын: Бобрецов Михаил

Мать ребёнка: Бобрецова Евдокия

Место жительства
1710
Яузяк, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Деревня Узяцкая, слобода Орлово городище, Тобольский уезд. Двор а в нем живет оброчной крестьянин Ермак Федотов Бобрецов сказал себе от роду 55 лет у него жена Овдотья 50 лет у него сын Михайло 25 ле... Показать все
Работа или профессия
1710
Яузяк, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Оброчный крестьянин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрецова Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close