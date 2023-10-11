Бобрецов Ермак Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1655
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1685
Сын: Бобрецов Михаил
Мать ребёнка: Бобрецова Евдокия
Место жительства
1710
Деревня Узяцкая, слобода Орлово городище, Тобольский уезд. Двор а в нем живет оброчной крестьянин Ермак Федотов Бобрецов сказал себе от роду 55 лет у него жена Овдотья 50 лет у него сын Михайло 25 ле... Показать все
Работа или профессия
1710
Оброчный крестьянин.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобрецова Евдокия
Смерть
Неизвестно