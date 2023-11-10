Цыбульник Антон Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульник Антон Климович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1765

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Цыбульник Климентий Андреевич

Мать: Цыбульник Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.06.1790

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафия Антоновна

Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Цыбульник Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна

Смерть
1801
Похороны
Неизвестно
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