Цыбульник Антон Климович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
22.06.1790
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафия Антоновна
Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Цыбульник Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна
Смерть
1801
Похороны
Неизвестно