Шерстянкина Наталия Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
28.04.1902
Рождённый 20 апрѣля 1902 года Алѣксандръ. Родитѣли Уральскаго войска Котѣльновскаго посёлка Казакъ Иоаннъ Потапiявъ Ботовъ и законныя аго жѣна Екатѣрiна Евсѣява Таинство крѣщенiя совѣршилъ священнiкъ... Показать все