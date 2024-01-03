Шерстянкина Наталия Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Наталия Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.04.1902
Рождённый 20 апрѣля 1902 года Алѣксандръ. Родитѣли Уральскаго войска Котѣльновскаго посёлка Казакъ Иоаннъ Потапiявъ Ботовъ и законныя аго жѣна Екатѣрiна Евсѣява Таинство крѣщенiя совѣршилъ священнiкъ... Показать все

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