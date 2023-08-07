Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Лаврентий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1717
Сын: Козьма Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Курково деревня Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно