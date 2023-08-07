Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Лаврентий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1717

Сын: Козьма Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Курково деревня Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно
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