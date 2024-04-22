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Шаркевич Никифор Прохорович

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1876 ст.

Отец: Шаркевич Прохор Иванович

Мать: Шаркевич Анна Федотовна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.09.1900 ст.

Жена: Шаркевич Евдокия Самсоновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.

Дочь: Шаркевич Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Шаркевич Евдокия Самсоновна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1904 ст.

Сын: Шаркевич Илларион Никифорович

Мать ребёнка: Шаркевич Евдокия Самсоновна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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