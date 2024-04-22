Шаркевич Никифор Прохорович
Место рождения
Дата рождения11.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1876 ст.
Отец: Шаркевич Прохор Иванович
Мать: Шаркевич Анна Федотовна
Бракосочетание
24.09.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1901 ст.
Дочь: Шаркевич Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Шаркевич Евдокия Самсоновна
Рождение ребёнка
06.06.1904 ст.
Сын: Шаркевич Илларион Никифорович
Мать ребёнка: Шаркевич Евдокия Самсоновна
Смерть
Неизвестно