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Серковъ Дмитрій
Серковъ Дмитрій
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Пол
Мужской
Отец
Серковъ Яковъ
1867 г.р.
Мать
Серкова (Малафеева) Соломанида
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Серковъ Яковъ
Мать:
Серкова Соломанида
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