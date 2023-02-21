Неретин Фёдор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неретин Фёдор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неретин Александр Артамонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1945

Сын: Неретин Борис Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неретина Пелагея

Смерть
Неизвестно
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