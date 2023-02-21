Неретин Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неретин Александр Артамонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неретина Пелагея
Смерть
Неизвестно