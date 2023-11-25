Воловик Пётр Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Воловик Наум Григорьевич
Мать: Воловик Васса Ивановна
Место жительства
Около 1908
Бракосочетание
16.04.1914 ст.
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1916 ст.
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Воловик Параскева Онисимовна
Рождение ребёнка
04.05.1918
Мать ребёнка: Воловик Параскева Онисимовна
Смерть
Неизвестно