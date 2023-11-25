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Воловик Пётр Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Воловик Наум Григорьевич

Мать: Воловик Васса Ивановна

Место жительства
Около 1908
Олтарь, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.04.1914 ст.

Жена: Воловик Параскева Онисимовна

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1916 ст.

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Воловик Параскева Онисимовна

Олтарь, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.05.1918

Сын: Воловик Павел Петрович

Мать ребёнка: Воловик Параскева Онисимовна

Олтарь, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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