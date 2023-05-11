Иосифова-Евфимиева (Григорьева) Мелания Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова-Евфимиева (Григорьева) Мелания Емельяновна

Место рождения

Ишеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.05.1868 ст.

Муж: Иосифов Никита Гуриевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1871 ст.

Сын: Иосифов-Евфимиев Иаков (Яков) Никитич

Отец ребёнка: Иосифов Никита Гуриевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.

Сын: Иосифов-Евфимиев Андрей Никитич

Отец ребёнка: Иосифов Никита Гуриевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1874 ст.

Сын: Иосифов-Евфимиев Иоанн (Иван) Никитич

Отец ребёнка: Иосифов Никита Гуриевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1875 ст.

Сын: Иосифов-Евфимиев Григорий Никитич

Отец ребёнка: Иосифов Никита Гуриевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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