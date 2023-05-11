Иосифова-Евфимиева (Григорьева) Мелания Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1868 ст.
Рождение ребёнка
19.03.1871 ст.
Сын: Иосифов-Евфимиев Иаков (Яков) Никитич
Отец ребёнка: Иосифов Никита Гуриевич
Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.
Сын: Иосифов-Евфимиев Андрей Никитич
Отец ребёнка: Иосифов Никита Гуриевич
Рождение ребёнка
18.04.1874 ст.
Сын: Иосифов-Евфимиев Иоанн (Иван) Никитич
Отец ребёнка: Иосифов Никита Гуриевич
Рождение ребёнка
26.09.1875 ст.
Сын: Иосифов-Евфимиев Григорий Никитич
Отец ребёнка: Иосифов Никита Гуриевич
Смерть
Неизвестно