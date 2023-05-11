Куранова Анастасия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения18.01.1911 ст.
Дата смерти13.02.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1911 ст.
Восприемники: казаки Андрей Степанович Куранов и Александра Михайловна Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 4 номер 8
Смерть
13.02.1911 ст.
Умерла от малокровия в возрасте 25 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 10 номер 14