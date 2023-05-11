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Куранова Анастасия Гавриловна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.01.1911 ст.

Дата смерти

13.02.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1911 ст.

Отец: Куранов Гавриил Викентьевич

Мать: Куранова Варвара Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Андрей Степанович Куранов и Александра Михайловна Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 4 номер 8
Смерть
13.02.1911 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от малокровия в возрасте 25 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 10 номер 14
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