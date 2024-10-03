Козыренко (Пройдакова) Дина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козыренко (Пройдакова) Дина Дмитриевна

Место рождения

Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

С 1921 по 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1921 по 1925

Отец: Пройдаков Дмитрий Дорофеевич

Мать: Пройдакова (Соболева) Елизавета Гурьевна

Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Козыренко) Алла Николаевна

Отец ребёнка: Козыренко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козыренко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Козыренко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козыренко) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Козыренко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козыренко Николай

Смерть
Неизвестно

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