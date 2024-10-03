Козыренко (Пройдакова) Дина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияС 1921 по 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1921 по 1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Козыренко) Алла Николаевна
Отец ребёнка: Козыренко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козыренко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Козыренко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козыренко) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Козыренко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козыренко Николай
Смерть
Неизвестно