Рот Сергей 1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рот Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004

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