Жеребцова (Зубова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1849
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
1780
Муж: не указан
Муж: Александр Алексеевич Жеребцов [Жеребцовы], р. 1754, ум. 1807
Место жительства
1800
сестра фаворита, хозяйка дома на Английской набережной, 52, где собирались заговорщики. Или императору Павлу донесли, или он что-то почувствовал, но выслал из Петербурга Уитворта. Вслед за ним уехала ... Показать все
Место жительства
Около 1802
Вступила в связь с королём Георгом III.
Место жительства
Около 1846
Последние годы жизни провела в Петербурге. Два сына и две дочери. Один из сыновей Егор Егорович Норд, по словам матери, сын Георга.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849