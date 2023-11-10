Жеребцова (Зубова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова (Зубова) Ольга Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1766

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

1741 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Зубов Александр Николаевич

Мать: Зубова Елизавета Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1780

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж: Александр Алексеевич Жеребцов [Жеребцовы], р. 1754, ум. 1807
Место жительства
1800
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
сестра фаворита, хозяйка дома на Английской набережной, 52, где собирались заговорщики. Или императору Павлу донесли, или он что-то почувствовал, но выслал из Петербурга Уитворта. Вслед за ним уехала ... Показать все
Место жительства
Около 1802
Вступила в связь с королём Георгом III.
Место жительства
Около 1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Последние годы жизни провела в Петербурге. Два сына и две дочери. Один из сыновей Егор Егорович Норд, по словам матери, сын Георга.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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