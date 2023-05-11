Берлин (Златоустовская) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берлин Аркадий (Аарон) Иосифович
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область