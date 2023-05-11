Берлин (Златоустовская) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берлин (Златоустовская) Елизавета Ивановна

Место рождения

Шарья, город Шарья, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Златоустовский Иван Александрович

Мать: Златоустовская Александра Ивановна

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
22.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берлин Аркадий (Аарон) Иосифович

Шарья, город Шарья, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
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