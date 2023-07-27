Собанин Афанасий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1819
Жена: Собанина Дария Алексеева
Рождение ребёнка
08.08.1822
Мать ребёнка: Собанина Дария Алексеева
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.04.1824
Смерть
Неизвестно