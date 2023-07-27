Собанин Афанасий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанин Афанасий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1819

Жена: Собанина Дария Алексеева

Рождение ребёнка
08.08.1822

Сын: Собанин Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Собанина Дария Алексеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.04.1824

Жена: Собанина Епистимия Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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