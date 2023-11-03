Утюпина Ефимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
40 лет в 1763, умре 1779 дочь старинная той же деревни РЗ 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1750
Сын: Утюпин Данило Иванов
Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров
48 лет в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834 34 года в 1782 г., 47 лет в 1795
Рождение ребёнка
1751
Сын: Утюпин Осип Иванов
Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров
43 лет в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834 40 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волос... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Утюпина Анна Иванова
Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров
34 года в 1794 году Живет с братом Иваном и дочерью Марианой Екимовой (4 г.) ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834
Рождение ребёнка
1763
Сын: Утюпин Иван Иванов
Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров
31 год в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Утюпина Хавронья Иванова
Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров
У крестьянина Ивана Утюпина родилась дочь Хавронья Ф. 156, о. 20, д. 767-774 Рождения, бракосочетания, смерти 1754-1766, ГАТО Тобольск; FS 7582680 кадр 655
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утюпин Иван Федоров
Смерть
1779