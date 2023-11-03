Утюпина Ефимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утюпина Ефимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

40 лет в 1763, умре 1779 дочь старинная той же деревни РЗ 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1750

Сын: Утюпин Данило Иванов

Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
48 лет в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834 34 года в 1782 г., 47 лет в 1795
Рождение ребёнка
1751

Сын: Утюпин Осип Иванов

Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
43 лет в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834 40 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волос... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Утюпина Анна Иванова

Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров

34 года в 1794 году Живет с братом Иваном и дочерью Марианой Екимовой (4 г.) ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834
Рождение ребёнка
1763

Сын: Утюпин Иван Иванов

Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
31 год в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Утюпина Хавронья Иванова

Отец ребёнка: Утюпин Иван Федоров

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
У крестьянина Ивана Утюпина родилась дочь Хавронья Ф. 156, о. 20, д. 767-774 Рождения, бракосочетания, смерти 1754-1766, ГАТО Тобольск; FS 7582680 кадр 655
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утюпин Иван Федоров

Смерть
1779
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