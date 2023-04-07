Воронова (Вдовина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Вдовина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовин Лазарь Прохорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Воронов Андрей

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ерофеева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Воронов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Воронов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Георгий

Отец ребёнка: Воронов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Григорий

Отец ребёнка: Воронов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Воронов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Андрей

Смерть
1935
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