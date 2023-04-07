Воронова (Вдовина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовин Лазарь Прохорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.12.1899
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Воронов Андрей
Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ерофеева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Воронов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Воронов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Георгий
Отец ребёнка: Воронов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Григорий
Отец ребёнка: Воронов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Воронов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронов Андрей
Смерть
1935