Буравлева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Буравлев Алексей
Раскулачивание
10.05.1931
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №24/360
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буравлев Алексей
Смерть
Неизвестно