Шапошников василий федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шапошников федор тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: анна дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шапошникова Аполинария Васильева
Мать ребёнка: Шапошникова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шапошников василий васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно