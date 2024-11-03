Шапошников василий федоров 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников василий федоров

Шапошников василий федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шапошников федор тимофеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Татьяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: анна дмитриевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шапошников петр васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шапошникова Аполинария Васильева

Мать ребёнка: Шапошникова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шапошников василий васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.