Чусь (Фисько) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1930
Дата смерти30.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1930
Отец: Фиськов Петр
Мать: Фисько (Ящик) Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чусь Павел
Рождение ребёнка
03.09.1953
Рождение ребёнка
23.11.1955
Рождение ребёнка
23.06.1963
Смерть
30.01.2016