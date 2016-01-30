Чусь (Фисько) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чусь (Фисько) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1930

Дата смерти

30.01.2016

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1930

Отец: Фиськов Петр

Мать: Фисько (Ящик) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чусь Павел

Рождение ребёнка
03.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чусь Павел

Рождение ребёнка
23.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чусь Павел

Рождение ребёнка
23.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чусь Павел

Смерть
30.01.2016

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