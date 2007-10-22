(Лебедева) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения15.02.1911
Дата смерти22.10.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1911
Рождение ребёнка
19.03.1936
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1938
г. Пушкин, Ленинградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.10.2007
Москва, город федерального значения Москва