(Лебедева) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Валентина Павловна

Место рождения

Путимка, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1911

Дата смерти

22.10.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1911

Отец: Лебедев Павел Никитович

Мать: Лебедева Мария Прокофьевна

Путимка, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Александр Петрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Александр Петрович

г. Пушкин, Ленинградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устынюк Александр Петрович

Смерть
22.10.2007
Москва, город федерального значения Москва
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