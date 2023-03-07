Соболева Ненила Корнилова
Место рождениядер. Березовка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Березовка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762