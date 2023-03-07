Соболева Ненила Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболева Ненила Корнилова

Соболева Ненила Корнилова

Место рождения

дер. Березовка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Березовка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Трофим Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close