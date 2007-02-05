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Коваленко Наталья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2007

Отец: Коваленко Денис Валерьевич

Мать: Коваленко Светлана Михайловна

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