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Коваленко Наталья Денисовна
Коваленко Наталья Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.2007
Пол
Женский
Отец
Коваленко Денис Валерьевич
1982 г.р.
Мать
Коваленко (Боровик) Светлана Михайловна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2007
Отец:
Коваленко Денис Валерьевич
Мать:
Коваленко Светлана Михайловна
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