Храпкова (Челнокова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпкова (Челнокова) Анна Васильевна

Место рождения

Александрово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

С 1877 по 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1877 по 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Александрово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.11.1895 ст.

Муж: Храпков Егор Егорович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.09.1896 ст.

Сын: Храпков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Храпков Егор Егорович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.06.1899 ст.

Сын: Храпков Сергей Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Храпков Егор Егорович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.10.1900 ст.

Дочь: (Храпкова) Матрена Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Храпков Егор Егорович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.08.1902 ст.

Сын: Храпков Александр Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Храпков Егор Егорович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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