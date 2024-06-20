Храпкова (Челнокова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияС 1877 по 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1877 по 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Храпков Егор Егорович
Рождение ребёнка
25.06.1899 ст.
Сын: Храпков Сергей Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Храпков Егор Егорович
Рождение ребёнка
03.10.1900 ст.
Дочь: (Храпкова) Матрена Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Храпков Егор Егорович
Рождение ребёнка
30.08.1902 ст.
Сын: Храпков Александр Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Храпков Егор Егорович
Смерть
Неизвестно