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Солдаткин Александр Владимиров

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.10.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Солдаткин Владимир Игнатьев

Мать: Солдаткина Агафья Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
11.09.1850
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1850 года с. Купавны в семье за №124 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина, Александр новорожденный, по нынешней сказке 15 лет. (ЦИАМ ф.1796 оп.1 д.461 лл.55об.-57об.... Показать все
Смерть
17.10.1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
от удара
Похороны
20.10.1855
Похоронена на общественном кладбище с.Купавна Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанский сын Александр Владимирович Солдаткин по данному ведению от помошника станового Иерусалимского,... Показать все
Похороны
20.10.1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
мещанский сын Александр Владимирович Солдаткин по данному ведению от помошника станового Иерусалимского, 22 года. Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанский сын Александр Владимирович... Показать все
Место жительства
1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год в доме 7 за №29 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина ,Александр - 21 год. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. лл.589об.-590 Исповедальн... Показать все
Место жительства
1855
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год в доме 7 за №29 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина, Александр - 21 год. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. лл.589об.-590 Исповедальн... Показать все
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