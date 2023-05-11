Солдаткин Александр Владимиров
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти17.10.1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Место жительства
11.09.1850
Согласно ревизской сказке 1850 года с. Купавны в семье за №124 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина, Александр новорожденный, по нынешней сказке 15 лет. (ЦИАМ ф.1796 оп.1 д.461 лл.55об.-57об.... Показать все
Смерть
17.10.1855
от удара
Похороны
20.10.1855
Похоронена на общественном кладбище с.Купавна Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанский сын Александр Владимирович Солдаткин по данному ведению от помошника станового Иерусалимского,... Показать все
Похороны
20.10.1855
мещанский сын Александр Владимирович Солдаткин по данному ведению от помошника станового Иерусалимского, 22 года. Города Богородска Купавенской пригородной слободы мещанский сын Александр Владимирович... Показать все
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год в доме 7 за №29 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина ,Александр - 21 год. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. лл.589об.-590 Исповедальн... Показать все
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год в доме 7 за №29 числится сын Владимира Игнатьевича Солдаткина, Александр - 21 год. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. лл.589об.-590 Исповедальн... Показать все