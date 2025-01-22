Аносов Трифон Ефимович Около 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Аносов Трифон Ефимович

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1759, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Отец
Аносов Ефим ЯковлевичОколо 1725 г.р.
Мать
Аносов Прасковья КондратьеваОколо 1727 г.р.
Дети
Валуева ЛукерьяОколо 1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Аносов Ефим Яковлевич

Мать: Аносов Прасковья Кондратьева

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Валуева Лукерья

Мать ребёнка: Аносов ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.