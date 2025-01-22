Аносов Трифон Ефимович
мужской, родился Около 1759, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
ОтецАносов Ефим ЯковлевичОколо 1725 г.р.
МатьАносов Прасковья КондратьеваОколо 1727 г.р.
Дети
Валуева ЛукерьяОколо 1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Валуева Лукерья
Мать ребёнка: Аносов ?
Смерть
Неизвестно