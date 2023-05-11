Никитина (Филиппова) Федора Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Филиппова) Федора Филипповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Никитин Даниил Симеонович

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Никитин Андрей Симеонович

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1806 ст.

Дочь: Никитина Ксения Симеоновна

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1807 ст.

Сын: Никитин Василий Симеонович

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1812 ст.

Сын: Никитин Евмений Симеонович

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Никитин Симеон Симеонович

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1816 ст.

Сын: Никитина Евдокия Симеоновна

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1818 ст.

Сын: Никитин Иван Симеонович

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1821 ст.

Сын: Никитин Иаков (Яков) Симеонович

Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукоянов Симеон Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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