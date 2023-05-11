Никитина (Филиппова) Федора Филипповна
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Никитин Даниил Симеонович
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Никитин Андрей Симеонович
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.01.1806 ст.
Дочь: Никитина Ксения Симеоновна
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.04.1807 ст.
Сын: Никитин Василий Симеонович
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Рождение ребёнка
11.09.1812 ст.
Сын: Никитин Евмений Симеонович
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Никитин Симеон Симеонович
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.02.1816 ст.
Сын: Никитина Евдокия Симеоновна
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.11.1818 ст.
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.03.1821 ст.
Сын: Никитин Иаков (Яков) Симеонович
Отец ребёнка: Лукоянов Симеон Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно