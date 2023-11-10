Немченко (Татьянина) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко (Татьянина) Елена Евгеньевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

08.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958

Отец: Татьянин Евгений Владимирович

Мать: Татьянина Валентина Григорьевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образование
1975
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Среднее
Бракосочетание
10.10.1981

Муж: Немченко Владимир Васильевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1984

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Немченко Владимир Васильевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1990

Дочь: Инна Владимировна

Отец ребёнка: Немченко Владимир Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Крещение
2000
Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Врач-психиатр
Образование
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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