Немченко (Татьянина) Елена Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958
Образование
1975
Среднее
Бракосочетание
10.10.1981
Рождение ребёнка
05.05.1984
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Немченко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1990
Дочь: Инна Владимировна
Отец ребёнка: Немченко Владимир Васильевич
Крещение
2000
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-психиатр
Образование
Неизвестно
Высшее