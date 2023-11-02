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Макейкин Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939

Отец: Макейкин Михаил

Мать: Макейкина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
07.11.1959

Дочь: Мялькина Раиса Васильева

Мать ребёнка: Мялькина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1965

Дочь: Калинина Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1967

Дочь: Лысова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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