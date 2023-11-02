Макейкин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939
Отец: Макейкин Михаил
Рождение ребёнка
07.11.1959
Дочь: Мялькина Раиса Васильева
Мать ребёнка: Мялькина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1965
Дочь: Калинина Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1967
Дочь: Лысова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно