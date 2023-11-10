Мелихов Сергей Васильев
Место рождения
Дата рождения24.09.1894
Дата смерти02.09.1896
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1894
Крещение
25.09.1894
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Павел Елисеев Гридчин и того же села государственного крестьянина Максима Авдеева Мелихова дочь девица Екатерина | Богородицкая церковь
Смерть
02.09.1896
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно