Мелихов Сергей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелихов Сергей Васильев

Мелихов Сергей Васильев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.09.1894

Дата смерти

02.09.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1894

Отец: Мелихов Василий Максимов

Мать: Мелихова Евдокия Поликарпова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
25.09.1894
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Павел Елисеев Гридчин и того же села государственного крестьянина Максима Авдеева Мелихова дочь девица Екатерина | Богородицкая церковь
Смерть
02.09.1896
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close